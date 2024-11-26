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В России планируется создать центры для обучения детей мигрантов русскому языку

В России планируется создать центры, которые будут обучать детей иностранных граждан русскому языку для их поступления в школы. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, такие структуры могут быть созданы в течение двух-трех лет.

«Да, такие центры планируются создать. В какие сроки? Сложно сказать, нам надо дождаться уже окончательного решения по закону <...> но этот вопрос сейчас прорабатывается, может, в течение двух-трех лет. Обязательно, конечно, такие центры помощи по изучению русского языка надо создавать, в том числе на базе наших педагогических университетов», – уточнил Кравцов (цитата по «Интерфаксу») во время встречи со студентами института «Первая Академия медиа» Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.

Министр также отметил, что к созданию таких центров планируется приступить после принятия соответствующего закона.

Как сообщал «Новый День», накануне в Госдуму был внесен проект закона о запрете принимать в российские школы детей мигрантов, не прошедших тестирование на знание русского языка.

Москва, Светлана Антонова

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