Москва налаживает контакты для обеспечения безопасности военных баз России в Сирии

Москва налаживает необходимые контакты в Сирии для обеспечения безопасности российских военных баз. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это очень важный вопрос. Разумеется, сейчас делается все, что необходимо и возможно, чтобы выйти на контакт с теми, кто может заниматься обеспечением безопасности. Ну и, конечно, наши военные тоже принимают все необходимые меры предосторожности», – приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов со своей стороны заверил, что российским военным базам и воинским контингентам в Сирии ничего не угрожает. По его словам, «на сегодняшний день там нет проблемных вопросов, безопасность полностью обеспечена».

«Никаких отрезанных (от баз) воинских частей нет. Все находятся там, где должны находиться в соответствии с решениями командования, и выполняют задачи», – сказал Картаполов, слова которого цитирует «Интерфакс».

Напомним, в Сирии на постоянной основе действуют две российские военные базы –ВВС в Хмеймиме, и морская в Тартусе. На фоне вооруженного конфликта в арабской республике их контингент находится в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьёзной угрозы их безопасности нет, уточняли накануне в МИД России.

Как уже сообщал «Новый День», ситуация в Сирии обострилась в конце ноября, когда террористические группировки начали масштабное наступление. 8 декабря вооруженные антиправительственные формирования захватили Дамаск. Премьер-министр арабской республики Мухаммед Гази аль-Джалали выразил готовность передать власть мирным путем. Президент Башар Асад и его семья получили убежище в России.

Москва, Светлана Антонова

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