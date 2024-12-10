При наличии «Орешника» ядерное оружие не потребуется – Путин

Достаточное количество комплексов «Орешник» на вооружении армии фактически отменяет необходимость применения ядерного оружия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Мы не ужесточаем ядерную доктрину. Мы ее совершенствуем. А так, по большому счету, нам теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а «Орешник», – заявил Путин. По его словам, «если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставит просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия».

В этой связи, как сказал Путин, Россия ведет себя аккуратно и даже сдержанно по всем направлениям. «Но там, где нужно, проявляем необходимую волю на государственном уровне», – подчеркнул глава государства.

«Орешник» был применен ВС РФ впервые 21 ноября для атаки военного завода в Днепропетровске. Таким образом был нанесен ответный удар на атаки западными дальнобойными ракетами по территории России.

На прошлой неделе президент РФ сообщил о размещении комплекса «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года.

Москва, Светлана Антонова

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