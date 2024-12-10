При наличии «Орешника» ядерное оружие не потребуется – Путин

Достаточное количество комплексов «Орешник» на вооружении армии фактически отменяет необходимость применения ядерного оружия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
«Мы не ужесточаем ядерную доктрину. Мы ее совершенствуем. А так, по большому счету, нам теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а «Орешник», – заявил Путин. По его словам, «если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставит просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия».
В этой связи, как сказал Путин, Россия ведет себя аккуратно и даже сдержанно по всем направлениям. «Но там, где нужно, проявляем необходимую волю на государственном уровне», – подчеркнул глава государства.
«Орешник» был применен ВС РФ впервые 21 ноября для атаки военного завода в Днепропетровске. Таким образом был нанесен ответный удар на атаки западными дальнобойными ракетами по территории России.
На прошлой неделе президент РФ сообщил о размещении комплекса «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года.
Москва, Светлана Антонова
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2024, РИА «Новый День»