Крупная афера с «инвестициями»: ФСБ раскрыла в Москве три мошеннических колл-центра

В Москве деятельность организованной преступной группы и трех офисов мошеннических «колл-центров», структурно входящих в международную сеть аферистов, подконтрольных находящемуся в розыске главарю ОПГ «Химпром» Егору Буркину. По данным Федеральной службы безопасности РФ, в числе пострадавших граждане более 20 государств, а ущерб исчисляется десятками миллионов долларов США.

Как говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ, сотрудниками «кол-центров» посредством телефонных звонков обманным путем осуществлялось хищение денежных средств под видом инвестиционной деятельности. По предварительной оценке, потерпевшими от их противоправной деятельности стали несколько десятков тысяч граждан более 20 иностранных государств (Англии, Болгарии, Германии, Испании, Италии, Кореи, Польши, Сербии, Турции, Франции, Чехии, Японии и др).

Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, предварительно установлено, что злоумышленники организовали несколько кол-центров, в которых были оборудованы порядка 500 рабочих мест. Нанятые на работу сотрудники общались с гражданами иностранных государств, убеждая их инвестировать свои сбережения в криптовалюту и деятельность различных торговых площадок. Потерпевшие переводили деньги на счета, подконтрольные организаторам криминального бизнеса, после чего общение с ними прекращалось. По имеющейся информации, похищенные средства направлялись в том числе на финансирование вооруженных сил Украины. Общий ущерб потерпевшим оценивается в сумму порядка 30 млн рублей.

В рамках уголовного дела по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») силовики провели обыски в колл-центрах и местах проживания предполагаемых организаторов теневого бизнеса.

На момент прибытия полицейских в офисах работали свыше 300 человек, среди которых – граждане более чем 10 государств ближнего и дальнего зарубежья. «Задержаны и заключены под стражу девять подозреваемых в мошенничестве в отношении граждан Республики Сербия. Установлена личность одного из организаторов криминального бизнеса, он объявлен в международный розыск», – отметила представитель МВД.

Ранее ФСБ России сообщила, что пресекла деятельность международной сети мошеннических колл-центров, работавших в интересах экс-министра обороны Грузии, основателя компании Milton Group Давида Кезерашвили, скрывающегося в Лондоне. От действий этой сети пострадали порядка 100 тысяч человек из более чем 50 стран, в том числе стран Евросоюза, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии и Японии.

Москва, Светлана Антонова

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