«Наше бездействие было бы преступлением…» Путин пояснил свое высказывание о необходимости более раннего начала СВО

Президент РФ Владимир Путин пояснил свое высказывание на итоговой пресс-конференции о необходимости более раннего начала специальной военной операции. По его словам, «называть конкретную дату и срок вообще невозможно», но ситуация, по его мнению, уже была очевидна до февраля 2022 года.

«Мы должны были раньше сориентироваться и понять, что минские соглашения наши оппоненты исполнять не собираются, что они просто водят нас за нос, вводят в заблуждение. Позднее западные лидеры признались в этом, они ж публично заявили, что они и не собирались выполнять минские соглашения, что они собирались реализовать только одну цель – дать время для перевооружения ВСУ для того, чтобы они подготовились к будущим боевым действиям», – отметил глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Путин подчеркнул, что если Запад давал возможность подготовиться к будущим боевым действиям, «значит – рассчитывали, что они начнутся».

«Это значит, что они исходили и того, что будут боевые действия. А мы, понимая это, должны были действовать более решительно и своевременно. Должны были готовиться к этому, и выбрать нужный момент для того, чтобы их начинать, а не ждать момент, когда дальше невозможно будет ничего не делать. Просто преступление может быть совершено или действием, или бездействием. Наше бездействие было бы преступлением по отношению к интересам России и народа», – констатировал президент.

Москва, Светлана Антонова

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