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Пятница, 31 января 2025, 11:36 мск

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Крупный пожар в Москве: сгорел хостел

Сегодня утром в Москве произошел крупный пожар в частном двухэтажном административном здании в Сходненском тупике, где расположены производственные площади и хостел. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, возгорание локализовано на площади 2 тысячи квадратных метров.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что огонь охватил кровлю и второй этаж строения, где находится хостел. Во время ЧП произошло частичное обрушение крыши. На место прибыл пожарный поезд и вертолёты, который осуществили сброс порядка 100 тонн воды и пены. Всего к ликвидации ЧП подключено 164 человека и 47 единиц техники.

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Помещения до прибытия спасателей покинули порядка 300 человек, пожарные вывели еще 60. Информация о пострадавших не поступала.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / ЧП в Москве

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