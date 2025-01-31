В СК назвали возможную причину крупного пожара в московском хостеле

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крупного пожара в административном здании в Сходненском тупике, где располагался хостел. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, предположительной причиной ЧП стало замыкание электропроводки на потолке.

«На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного СК. В настоящее время проводится осмотр, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства случившегося. В ближайшее время для установления точной причины возгорания следствием будет назначена пожарно-техническая экспертиза», – отметили в столичном СК.

Уголовно дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, пожар охватил порядка 2 тысяч квадратных метров. Из здания были эвакуированы 360 человек.

Москва, Светлана Антонова

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