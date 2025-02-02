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Воскресенье, 2 февраля 2025, 10:07 мск

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Из московской гостиницы госпитализированы 6 детей: возбуждено уголовное дело

В Москве возбуждено уголовное дело по факту группового отравления несовершеннолетних в гостинице. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По предварительным данным ведомства, накануне дети, проживающие в гостинице на улице 2-й квартал Капотни, обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. Шесть несовершеннолетних доставлены в медицинское учреждение столицы.

Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В настоящее время следователями столичного СК изымаются продукты питания и документация, проводится комплекс следственных действий.

Москва, Светлана Антонова

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