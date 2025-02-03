Путин поручил в приоритетном порядке зачислять в школы детей, эвакуированных из зоны СВО

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность внеочередного приема в школы детей, эвакуированных из зоны специальной военной операции или контртеррористической операции. Об этом говорится в документе, который опубликован на сайте Кремля.

В поручении говорится, что кабинет министров должен решить этот вопрос совместно с исполнительными органами регионов с учетом ранее данных поручений.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube