Путин подписал указ о проведении в России аналога «Евровидения»

В 2025 году в России будет организован международный музыкальный конкурс «Интервидение», который призван заменить «Евровидение». Мероприятие пройдет в Москве и Подмосковье. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Как следует из документа, целью проведения «Интервидения» станет развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества. Председателем оргкомитета назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а наблюдательного совета – первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Точная дата проведения музыкального конкурса в документе не указана, однако ранее в СМИ появлялась информация, что это может произойти в сентябре при участии представителей двух десятков государств.
Напомним, идея создания такого конкурса была озвучена после отстранения России от участия в «Евровидении». В последний раз представители из РФ там выступали 2021 году.
Примечательно, что в советский период в 1970-80 годах существовал международный конкурс эстрадной песни «Интервидение».
Москва, Светлана Антонова
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2025, РИА «Новый День»