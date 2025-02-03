Путин подписал указ о проведении в России аналога «Евровидения»

В 2025 году в России будет организован международный музыкальный конкурс «Интервидение», который призван заменить «Евровидение». Мероприятие пройдет в Москве и Подмосковье. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Как следует из документа, целью проведения «Интервидения» станет развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества. Председателем оргкомитета назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а наблюдательного совета – первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Точная дата проведения музыкального конкурса в документе не указана, однако ранее в СМИ появлялась информация, что это может произойти в сентябре при участии представителей двух десятков государств.

Напомним, идея создания такого конкурса была озвучена после отстранения России от участия в «Евровидении». В последний раз представители из РФ там выступали 2021 году.

Примечательно, что в советский период в 1970-80 годах существовал международный конкурс эстрадной песни «Интервидение».

Москва, Светлана Антонова

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