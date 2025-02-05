Путин поручил увеличить выплаты жителям приграничных регионов, потерявшим имущество

Президент РФ Владимир Путин считает недостаточной выплату в 150 тысяч рублей для потерявших имущество жителей приграничных регионов. Об этом глава государства сказал на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном.
В ходе беседы Хинштейн сообщил, что сертификаты, которые предоставляют пострадавшим, не предусматривают возможности направить деньги на обустройство жилья. Речь идет о владельцах сельских домов и частных подворий, которые потеряли скот, птицу и сельхозтехнику.
«Самый чувствительный вопрос – по дополнительной компенсации за утрату имущества. Вы назвали количество этих людей – 112 тысяч человек, которые получили уже по 150 тысяч. Согласен с вами в том, что, конечно, этих денег недостаточно», – констатировал Путин.
При этом глава государства сообщил, что в ближайшее время поручит правительству проработать этот вопрос, а также подготовить программу восстановления приграничных районов Курской области.
Москва, Светлана Антонова
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