российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 5 февраля 2025, 21:39 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Путин поручил увеличить выплаты жителям приграничных регионов, потерявшим имущество

Президент РФ Владимир Путин считает недостаточной выплату в 150 тысяч рублей для потерявших имущество жителей приграничных регионов. Об этом глава государства сказал на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном.

В ходе беседы Хинштейн сообщил, что сертификаты, которые предоставляют пострадавшим, не предусматривают возможности направить деньги на обустройство жилья. Речь идет о владельцах сельских домов и частных подворий, которые потеряли скот, птицу и сельхозтехнику.

«Самый чувствительный вопрос – по дополнительной компенсации за утрату имущества. Вы назвали количество этих людей – 112 тысяч человек, которые получили уже по 150 тысяч. Согласен с вами в том, что, конечно, этих денег недостаточно», – констатировал Путин.

При этом глава государства сообщил, что в ближайшее время поручит правительству проработать этот вопрос, а также подготовить программу восстановления приграничных районов Курской области.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Путин Владимир

Путин внес в Госдуму договор с Белоруссией о гарантиях безопасности и условиях применения ядерного оружия / Путин подписал указ о проведении в России аналога «Евровидения» / Путин поручил в приоритетном порядке зачислять в школы детей, эвакуированных из зоны СВО / Западные СМИ назвали возможное место встречи и переговоров Путина и Трампа / Путин потребовал пересадить всех чиновников и госкомпании на отечественные автомобили / «Не дождутся…» Путин остался доволен развитием «АвтоВАЗа» / Путин обсудил Трампа и украинский конфликт с президентом Бразилии / Москва и Вашингтон пока не контактируют – замглавы МИД России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Путин Владимир,