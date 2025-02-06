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Четверг, 6 февраля 2025, 17:39 мск

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В Подмосковье разбился самолет

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

В Подмосковье потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

По предварительной информации, которую приводит надзорное ведомство, ЧП произошло сегодня днем в районе аэродрома Мячково.

«Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на место происшествия выехал заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов.

По данным телеграм-каналов и информационных агентства, в результате крушения самолета погибли два человека. Их личности сейчас устанавливаются.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / ЧП в Подмосковье

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