В Подмосковье разбился самолет

В Подмосковье потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
По предварительной информации, которую приводит надзорное ведомство, ЧП произошло сегодня днем в районе аэродрома Мячково.
«Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются», – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на место происшествия выехал заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов.
По данным телеграм-каналов и информационных агентства, в результате крушения самолета погибли два человека. Их личности сейчас устанавливаются.
Москва, Светлана Антонова
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