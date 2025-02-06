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Четверг, 6 февраля 2025, 19:49 мск

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В России возможен дефицит учителей: Путин поручил не допустить проблем

В России не должен возникнуть дефицит школьных учителей в связи с изменением демографической ситуации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

Глава государства обратил внимание, что, согласно прогнозам, после 2025 года предполагается падение численности учащихся начальных классов, тогда как в 8-11-х классах к 2032 году ожидается рост учеников с 4,8 до 5,5 млн.

«Для чего я это говорю? Для того, чтобы мы заранее посмотрели вперед, самым внимательным образом подошли к регулированию численности преподавателей. Ни в коем случае не должно возникнуть дефицит ставок в соответствующих категориях преподавателей. Я сейчас обращаюсь и к руководителям ведомств соответствующих, и к руководителям регионов», – пояснил Путин.

По его словам, сейчас в школах работает 6,2% учителей старше 65 лет. Среди преподавателей математики их доля составляет уже 9,2%, химии – 10,9%, физики – 11,9%. «Я сейчас не хочу ничего комментировать, просто обращаю на это внимание и прошу Сергея Сергеевича просто иметь это в виду», – добавил глава государства, обращаясь к министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

Москва, Анастасия Смирнова

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