Путин провел переговоры с новым руководителем Сирии

Глава российского государства Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом переходного периода Сирии Ахмедом Шараа. Как сообщила пресс-служба Кремля, разговор лидеров носил конструктивный, деловой и содержательный характер.

В частности, Путин пожелал успехов Шараа в решении стоящих перед новым руководством республики задач на благо сирийского народа, с которым Россию исторически связывают отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.

«Проведён обстоятельный обмен мнениями о текущей ситуации в Сирии. С российской стороны акцентирована принципиальная позиция в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства. В этой связи была подчёркнута важность реализации комплекса мер в целях устойчивой нормализации в стране, активизации межсирийского диалога с участием ведущих политических сил и этноконфессиональных групп населения. Владимир Путин подтвердил неизменную готовность России содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии, включая оказание её жителям гуманитарной помощи», – уточнили в Кремле.

Стороны договорились продолжить контакты для выработки широкой повестки дня развития двустороннего сотрудничества.

Москва, Светлана Антонова

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