Путин подписал закон о повышении военных пенсий

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам – на уровень фактической инфляции.
Ранее военные пенсии были проиндексированы на 5,1%, что ниже фактической инфляции. Изменения в закон предполагают, что пенсии будут увеличены еще на 4,4%, в результате чего общий уровень индексации пенсий военным пенсионерам в 2025 году составит 9,5%.
Москва, Светлана Антонова
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