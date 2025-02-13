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Четверг, 13 февраля 2025, 22:59 мск

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Путин подписал закон о повышении военных пенсий

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам – на уровень фактической инфляции.

Ранее военные пенсии были проиндексированы на 5,1%, что ниже фактической инфляции. Изменения в закон предполагают, что пенсии будут увеличены еще на 4,4%, в результате чего общий уровень индексации пенсий военным пенсионерам в 2025 году составит 9,5%.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / Путин Владимир

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