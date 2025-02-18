Путин распорядился о дополнительной помощи жителям Курской области

Президент РФ Владимир Путин распорядился выплачивать по 65 тысяч рублей всем жителям Курской области, потерявшим имущество. По словам главы государства, это будет ежемесячная помощь со стороны государства.

«На период до полного освобождения территории Курской области от украинских формирований всем жителям региона, утратившим имущество, будем выплачивать по 65 тысяч рублей ежемесячно. Прошу такие средства из федерального бюджета изыскать и обеспечить необходимые выплаты», – поручил Путин (цитата по ТАСС) на совещании с членами правительства РФ.

«112 тысяч 620 человек – им всем будем выплачивать ежемесячно (до момента полного освобождения территорий от бандформирований) по 65 тысяч рублей. Дополнительно к тому, что сейчас люди получают», – уточнил глава государства.

«Да, это неординарная мера, ничего подобного мы раньше не делали. Но и люди в такое положение никогда раньше не попадали. Нужно помочь», – подчеркнул президент РФ.

Москва, Светлана Антонова

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