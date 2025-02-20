Путин созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Как сообщила пресс-служба Кремля, российский лидер «выразил признательность за создание благоприятных условий для проведения в Эр-Рияде 18 февраля российско-американских переговоров и проявленное гостеприимство».

«Подтвержден настрой на дальнейшее поступательное развитие российско-саудовского сотрудничества, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции и энергетика. Стороны продолжат тесно взаимодействовать в рамках «ОПЕК плюс» в целях поддержания стабильности глобального нефтяного рынка», – отметила также пресс-служба главы российского государства.

Москва, Светлана Антонова

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