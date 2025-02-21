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Пятница, 21 февраля 2025, 17:43 мск

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Путин поручил увеличить финансирование науки до 2% ВВП

Фото Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин высказался за увеличение финансирования российской науки до 2% ВВП и не заниматься простым замещением технологий. Об этом глава государства сказал на пленарной сессии Форума будущих технологий.

«Вместе с бизнесом нам нужно нарастить финансирование науки до двух процентов ВВП. Крайне важно направить все дополнительные ресурсы на поддержку именно перспективных, прорывных направлений научно-технологического развития», – подчеркнул Путин.

По его словам, «недальновидно и ошибочно довольствоваться только простым замещением технологических процессов, которые уже освоены где-то там, за рубежом».

«Что важно, разумеется, нужно все иметь в виду, все достижения использовать, но свои платформы нужно развивать», – сказал глава государства.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / Путин Владимир

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