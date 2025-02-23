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Воскресенье, 23 февраля 2025, 23:41 мск

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У Путина появился новый спецпредставитель

Архив. Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин назначил своим специальным представителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

Как следует из документа, опубликованного на официальном портале правовых актов, указ главы государства вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, Дмитриев в составе российской делегации участвовал в первом раунде переговоров с представителями США в Саудовской Аравии 18 февраля.

Москва, Анастасия Смирнова

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Метки / Путин Владимир

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