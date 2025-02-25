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Вторник, 25 февраля 2025, 13:57 мск

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В Кремле ответили на вопрос, доверяет ли Путин американцам

Архив. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, доверяет ли американцам глава государства Владимир Путин, в том числе по сделке, касающейся редкоземельных металлов. Как сказал представителя Кремля, «мы доверяем нам самим».

«Для того, чтобы сказать, что мы доверяем американцам, нам надо пройти серьезный путь. Надо будет разработать меры по восстановлению и укреплению взаимного доверия. Предстоит сделать очень много маленьких шагов навстречу друг другу, которые будут способствовать появлению, возобновлению этой атмосферы доверия», – отметил Песков, слова которого цитирует ТАСС.

«Очень многое пострадало за последние четыре года, очень многое было разрушено. Восстановить это в одночасье невозможно. Предстоит большая работа», – пояснил пресс-атташе Кремля.

Москва, Светлана Антонова

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