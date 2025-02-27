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Четверг, 27 февраля 2025, 17:29 мск

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Путин оценил первые контакты с США: вселяют «определенные надежды»

Фото: пресс-служба Кремля

Первые контакты Москвы с администрацией США вселяют определенные надежды. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня на коллегии Федеральной службы безопасности России. По его словам, есть встречный настрой налаживать сотрудничество.

«Мы все видим, как стремительно меняется мир, обстановка в мире. В этой связи отмечу, что первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды. Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, на постепенное решение колоссального объема накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре», – сказал Путин.

Вместе с тем глава государства обратил внимание, что «именно эти проблемы в свое время спровоцировали и украинский, и другие региональные кризисы».

«Важно, что наши сегодняшние партнёры демонстрируют прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказываются от многих стереотипов, так называемых правил, и мессианских, идеологических клише своих предшественников, которые, собственно, и привели к кризису всей системы международных отношений, да и, собственно говоря, мы с вами видим это тоже, начали разваливать изнутри само западное сообщество», – констатировал он.

В то же время, как отметил Путин, динамичные изменения в международном ландшафте стали в большой степени результатом «мужества и стойкости наших вооруженных сил». «Именно они своей доблестью, своими ежедневными победами создали условия для начала серьезного диалога, диалога о фундаментальном решении и украинского, и других кризисов», – подчеркнул президент РФ.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / Путин Владимир

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