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Пятница, 28 февраля 2025, 17:50 мск

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В Подмосковье задержаны четверо человек за продажу новорожденного ребенка

В подмосковном Щелково задержаны четверо подозреваемых в торговле новорожденным ребенком с использованием поддельных документов. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, в числе фигурантов – работник частного медицинского центра, супруги, пытавшиеся купить ребенка, и роженица.

По данным ведомства, в феврале 2025 года супруги разыскали беременную женщину, находившуюся на территории РФ незаконно, и договорились с ней о продаже за денежное вознаграждение новорожденного, которого она должна была родить в скором времени.

В последующем, будущие родители подыскали в городе Щелково частный медицинский центр и врача, которая согласилась за денежное вознаграждение в размере 150 тысяч рублей помочь с родами и оформлением ребенка по паспортным данным покупателей, тем самым вступила с ними в преступный сговор.

В результате врач передала роженице паспорт новоиспеченной матери, после чего дала ей медицинский препарат, который спровоцировал у девушки преждевременные роды. Затем врач вызвала «скорую медицинскую помощь», сообщив ложные сведения о роженице, для последующего помещения её в городской перинатальный центр, где она родила мальчика под паспортными данными покупательницы.

18 февраля 2025 года при выписке из больницы с новорожденным женщина передала его покупателям. В свою очередь супруги перевали ей денежные средства на банковскую карту за продажу ребенка.

О происходящем стало известно правоохранительным органам. После передачи ребенка и получения вознаграждения все участники купли-продажи новорожденного были задержаны оперативными сотрудниками территориальных отделов ФСБ и МВД. Проведены обыски, а также ряд других следственных действий. С подозреваемыми работают следователи СК России. Новорожденный временно помещен в больницу, уточнили в Следственном комитете.

Москва, Светлана Антонова

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