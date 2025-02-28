Путину доложили, что Иркутская область столкнулась с энергодефицитом из-за майнинга

Иркутская область столкнулась в энергодефицитом из-за майнинга криптовалюты. Глава региона Игорь Кобзев доложил президенту РФ Владимиру Путину, что проблема будет скоро решена.

«Есть у нас там и проблемный вопрос, связанный с энергодефицитом. Мы сегодня в рамках штаба его уже решаем. Конечно, майнинг-структура у нас сегодня забирает часть нашей электроэнергии, для того чтобы развивать и жилищное строительство, и социально-экономическое развитие. Но я уверен, что мы найдём выход из этого положения и сделаем в балансе: и там должна экономика развиваться, и социально-экономическое развитие регионов должно быть», – пояснил иркутский губернатор в разговоре с главой государства.

Ранее в правительстве РФ заверяли, что в тех регионах, где наблюдается нехватка электроэнергии, на законодательном уровне запретят майнинг криптовалют.

Москва, Светлана Антонова

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