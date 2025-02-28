российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 28 февраля 2025, 20:39 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Путину доложили, что Иркутская область столкнулась с энергодефицитом из-за майнинга

Иркутская область столкнулась в энергодефицитом из-за майнинга криптовалюты. Глава региона Игорь Кобзев доложил президенту РФ Владимиру Путину, что проблема будет скоро решена.

«Есть у нас там и проблемный вопрос, связанный с энергодефицитом. Мы сегодня в рамках штаба его уже решаем. Конечно, майнинг-структура у нас сегодня забирает часть нашей электроэнергии, для того чтобы развивать и жилищное строительство, и социально-экономическое развитие. Но я уверен, что мы найдём выход из этого положения и сделаем в балансе: и там должна экономика развиваться, и социально-экономическое развитие регионов должно быть», – пояснил иркутский губернатор в разговоре с главой государства.

Ранее в правительстве РФ заверяли, что в тех регионах, где наблюдается нехватка электроэнергии, на законодательном уровне запретят майнинг криптовалют.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Путин Владимир

Путин оценил первые контакты с США: вселяют «определенные надежды» / «Да, он сделает. Ему придется...» Президент США ждет уступок Путина по Украине / В Кремле ответили на вопрос, доверяет ли Путин американцам / «Задел на будущее…» Путин провел совещание о редкоземельных металлах, которые хочет Трамп / У Путина появился новый спецпредставитель / Трамп восхищен Путиным и хранит давнюю обиду на Зеленского – WSJ / Путин поручил увеличить финансирование науки до 2% ВВП / Путин пообещал поддержку отечественным производителям при возвращении иностранных компаний в Россию

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Сибирь, Центр России, Политика, Россия, Экономика, Путин Владимир,