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Пятница, 7 марта 2025, 18:07 мск

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Россия получила право на конфискацию британских активов – спикер Госдумы

Вячеслав Володин. Фото из архива официального сайта Госдумы

Передача принадлежащих России финансовых средств Киеву со стороны Лондона дает право Москве конфисковать британские активы в РФ. Об этом заявил спикер госдумы Вячеслав Володин.

«Передача Англией принадлежащих России средств Украине – грубое нарушение международного права. Им придется вернуть России то, что сейчас так щедро раздают. Как сейчас Трамп вынужден отменять безумные решения Байдена в отношении Украины. Но доверие к финансовой системе Британии это подорвет навсегда, поскольку произошедшее разрушает принцип неприкосновенности собственности, на котором базируется вся мировая финансовая система», – констатировал Володин.

По его словам, «теперь у нашей страны есть все основания ответить аналогичным образом и конфисковать британскую собственность в нашей стране».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Британия направила Киеву 752 млн фунтов стерлингов, обеспеченные доходами от замороженных активов РФ. По его словам, средства направят на усиление обороноспособности страны.

Москва, Светлана Антонова

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