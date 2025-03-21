Снижение ключевой ставки ЦБ уже критично для развития России

Сигналы о смягчении денежно-кредитной политики Банка России уже стали критичными для развития отечественной экономики. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Банк России в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Ждём сигналов на снижение – это критично для инвестиций и в целом для экономического роста», – констатировал Дмитриев в своем телеграм-канале.

Ранее о необходимости смягчения денежно-кредитной политики заявляли представители других госкомпаний, а также Российский союз промышленников и предпринимателей. По их оценке, высокая ставка негативно отражается на реальном секторе экономики и ставит отечественную промышленность на грань банкротства. В Госдуме уже готовы вновь поставить вопрос об отставке главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Сегодня совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Регулятор пояснил, что такое решение принято в связи с тем, что текущее инфляционное давление хотя и снизилось, но остается высоким, и при этом предупредил, что в дальнейшем возможно повышение ключевой ставки.

Позже на брифинге глава ЦБ Эльвира Набиуллина уточнила, что вероятность повышения ключевой ставки снизилась.

Москва, Светлана Антонова

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