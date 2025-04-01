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Вторник, 1 апреля 2025, 19:38 мск

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Путин передал привет председателю КНР: его визит в Россию намечен на 80-летие Великой Победы

Фото kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин передал привет председателю Китайской народной республики Си Цзиньпину, видит которого в Россию запланирован в период торжеств 80-летия Великой Победы. Об этом глава государства сказал во время приема в Москве руководителя Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И.

«И прежде чем мы начнём беседу, сразу же хочу Вас попросить передать дружеский привет Председателю Китайской Народной Республики, нашему хорошему другу господину Си Цзиньпину. Мы ждём его в России по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой. Мы вместе отметим этот юбилей – и победу над нацистской Германией, и победу над милитаристской Японией», – сказал Путин.

Ван И со своей стороны выразил уверенность, что предстоящая поездка председателя КНР в Россию, а также визит российского лидера в Китай «обязательно придадут новый импульс развитию двусторонних отношений».

Москва, Светлана Антонова

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