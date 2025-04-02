В Москве пенсионера обманули почти на 60 млн рублей

Московский пенсионер лишился свыше 58 млн рублей, действуя по указанию телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В надзорном ведомстве уточнили, что обман 80-летнего пенсионера начался под предлогом замены электросчетчиков и просьбы продиктовать код из смс. После кода мужчине поступил следующий звонок – звонивший представился сотрудником Госуслуг и спросил переводил ли мужчина 800 тысяч рублей. Получив отрицательный ответ, звонивший соединил мужчину якобы с представителем банка, который подтвердил снятие денег и сообщил мужчине, что на него оформлен кредит в размере 19 млн рублей. Чтобы вернуть эти деньги, пенсионеру сказали написать заявление. После поступления денег на счета, их необходимо было срочно обналичить и передать инкассатору.

На протяжении нескольких дней пенсионер обналичил 20 млн рублей со счетов в различных банках, которые по указанию звонивших передал «инкассаторам», использующим кодовое слово. Через некоторое время мужчина по указанию звонившего, представившегося правоохранителем, снял и передал мошенником еще более 21 млн рублей.

На следующий день пенсионера убедили «сдать» все имеющиеся наличные денежные средства – таким образом мужчина лишился еще 32 тыс долларов США и 28 тыс евро.

На этом аферисты не остановились и сообщили, что в опасности личный автомобиль москвича «Тойота Ленд Крузер 200», у которого якобы появился второй собственник. Чтобы исправить документы и спасти машину, ее необходимо фиктивно продать. По указанию звонивших пенсионер продал свой автомобиль за 4,5 млн рублей. Денежные средства, поступившие на счета пенсионера от сделки, он также обналичил и передал «инкассатору».

В итоге – общая сумма причиненного ущерба превысила 58,7 млн рублей.

Москва, Светлана Антонова

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