Ударил головой и туловищем о стену и пол: СК настаивает на аресте москвича, избившего до смерти внука-младенца

Следственный комитет ходатайствует об аресте 45-летнего москвича, который обвиняется в жестоком убийстве малолетнего внука. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.
По версии следствия, в вечернее время 5 апреля фигурант в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире жилого дома улице Твардовского, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес множественные удары руками по телу своего внука 2023 года рождения. Кроме того, неоднократно ударил мальчика головой и туловищем о стену и пол. От полученных повреждений ребенок скончался на месте происшествия.
Следователями столичного СК фигуранту предъявлено обвинение. В ходе допроса он частично признал вину. С обвиняемым проведена проверка показаний на месте.
Москва, Светлана Антонова
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