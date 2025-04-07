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Понедельник, 7 апреля 2025, 12:15 мск

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Ударил головой и туловищем о стену и пол: СК настаивает на аресте москвича, избившего до смерти внука-младенца

Следственный комитет ходатайствует об аресте 45-летнего москвича, который обвиняется в жестоком убийстве малолетнего внука. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

По версии следствия, в вечернее время 5 апреля фигурант в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире жилого дома улице Твардовского, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес множественные удары руками по телу своего внука 2023 года рождения. Кроме того, неоднократно ударил мальчика головой и туловищем о стену и пол. От полученных повреждений ребенок скончался на месте происшествия.

Следователями столичного СК фигуранту предъявлено обвинение. В ходе допроса он частично признал вину. С обвиняемым проведена проверка показаний на месте.

Москва, Светлана Антонова

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