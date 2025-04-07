Путин сказал спасибо Лукашенко за перехват крупнейшей партии взрывчатки

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за задержание крупнейшей партии особо опасного груза – взрывчатки. Об этом сообщила пресс-служба главы Белоруссии.

Как уточняется, разговор президентов Беларуси и России состоялся вечером 7 апреля. «Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко и поблагодарил за задержание крупнейшей партии особо опасного груза – взрывчатки. Ее накануне пытались провезти в Россию. Попытку ввоза пресекла белорусская таможня. Установлено, что это сильнейшее взрывчатое вещество, малое количество которого может привести к серьезнейшим последствиям», – сообщила пресс-служба Лукашенко.

Кроме того, как отмечается, главы государств обсудили предстоящие встречи, в том числе в конце апреля в Волгограде, договорившись при встрече подробно обсудить актуальные вопросы сотрудничества и обменяться мнениями по широкому спектру тем в целом.

Также Лукашенко и Путин обсудили предстоящие белорусско-российские учения «Запад-2025» и кратко коснулись ситуации в зоне специальной военной операции.

Минск – Москва, Светлана Антонова

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