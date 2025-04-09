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Среда, 9 апреля 2025, 17:37 мск

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ЧП в Подмосковье: 14-летний подросток зарезал сверстника

В подмосковном Дмитрове 14-летний подросток напал с ножом на школьника, который впоследствии скончался. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло сегодня, 9 апреля, у жилого дома в поселке Некрасовский в микрорайоне Трудовая. Следственным отделом по г. Дмитров ГСУ СК России по Московской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время на место происшествия выехала группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / ЧП в Подмосковье

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