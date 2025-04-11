Пока без прорыва: Кремль допустил новый телефонный разговор Путина и Трампа

После встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа теоретически возможен новый телефонный разговор главы российского государства с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

«Теоретически [телефонный разговор Путина и Трампа] возможен, то ли да, то ли нет», – сказал Песков, слова которого цитирует ТАСС.

Представитель Кремля пояснил, Вашингтону точно передадут озабоченности и элементы позиции Москвы. При этом, как сообщает РИА «Новости» Песков призвал не ждать прорывных результатов по итогам визита Уиткоффа.

Москва, Светлана Антонова

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