«Есть риски торможения…» Путин потребовал навести порядок с новостройками и ипотекой

Глава российского государства Владимир Путин потребовал навести порядок с ипотечным кредитованием в России и защитить граждан от дополнительных поборов. Об этом президент РФ заявил, открывая расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам развития инфраструктуры для жизни.

«Сейчас, с учётом текущей конъюнктуры и макроэкономической ситуации, есть риски торможения. В целом по стране уже более двух тысяч проектов в сфере строительства жилья реализуются с переносом сроков его сдачи на шесть месяцев. Застройщики сталкиваются со снижением спроса. Он, в свою очередь, падает из-за дорогой стоимости кредита, как известно. Ипотечное кредитование, которое ещё недавно достигало рекордных значений, сжимается», – констатировал глава государства.

При этом Путин обратил внимание, что «далеко не все граждане, семьи, которые имеют право на льготные ипотечные кредиты, решаются их взять». «Банки облагают их дополнительными комиссиями от 5 до 10 процентов. Здесь необходимо навести, конечно, порядок. Тем более что государство выделяет банкам финансовые ресурсы на выдачу таких кредитов», – подчеркнул президент РФ.

«Добавлю, что растёт и стоимость банковского проектного финансирования для строительных компаний. На этом фоне, а также падающего спроса запуск новых проектов также сократился на 23 процента относительно предыдущего года. У застройщиков растут долги, что угрожает устойчивости бизнеса, вплоть до ухода с рынка, и может привести к сокращению занятости в отрасли, негативно сказаться на всей экономике. Очевидно, что правительству совместно с Банком России необходимо принимать адекватные ситуации меры», – потребовал Путин.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube