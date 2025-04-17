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Четверг, 17 апреля 2025, 21:20 мск

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Захарова награждена орденом

Архив. Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова стала первым дипломатическим работником-женщиной, которая удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ о ее награждении подписал глава российского государства Владимир Путин.

В документе поясняется, что Захарова награждена «за вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю дипломатическую службу».

Официальный представитель МИД России выразила благодарность за столь высокую оценку. «Служу России, Родине моей любимой, нашему великому народу!» – написала она в своем телеграм-канале.

Москва, Елена Володина

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