Захарова награждена орденом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова стала первым дипломатическим работником-женщиной, которая удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ о ее награждении подписал глава российского государства Владимир Путин.

В документе поясняется, что Захарова награждена «за вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю дипломатическую службу».

Официальный представитель МИД России выразила благодарность за столь высокую оценку. «Служу России, Родине моей любимой, нашему великому народу!» – написала она в своем телеграм-канале.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube