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Пятница, 18 апреля 2025, 20:02 мск

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Совесть замучила: москвич сознался в убийстве 12-летней давности

Житель российской столицы признался в убийстве, совершенном 12 лет назад. Как сообщила пресс-служба московского главка Следственного комитета, фигуранта замучила совесть.

В ведомстве уточнили, что речь идет о ЧП, которое произошло 8 августа 2013 года. «В автомобиле марки ВАЗ 21099, припаркованном на Институтской улице в городе Москве, было обнаружено тело водителя с признаками насильственной смерти в виде 42 ножевых ранений», – пояснили в столичном СК.

«17 апреля 2025 года в правоохранительные органы с признанием в указанном преступлении явился житель столицы. Он сообщил, что уже продолжительное время его терзают угрызения совести за совершённое деяние. В ходе допроса мужчина детально рассказал об обстоятельствах убийства водителя такси», – сообщили в ведомстве.

Следователями СК России совместно с оперативными сотрудниками была установлена причастность второго фигуранта к совершенному преступлению. Соучастникам предъявлено обвинение.

В ближайшее время следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Елена Володина

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Метки / ЧП в Москве

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