«Мы это будем помнить»: Путин высказался о Папе Римском

Папа Римский Франциск в высшей степени положительно относился к России, и в Москве это будут помнить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Это человек, который относился к России в высшей степени положительно. Это я могу точно сказать, мы с ним неоднократно встречались лично и поддерживали отношения через различные каналы. Это человек, хочу подчеркнуть еще раз, который в высшей степени положительно относился к России. Мы это будем помнить», – сказал глава государства.

Ранее сегодня стало известно, что Папа Римский Франциск скончался. Ему было 88 лет. Последние недели своей жизни понтифик провел в больнице из-за инфекции, которая переросла в пневмонию обоих легких.

Москва, Елена Володина

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