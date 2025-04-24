В Подмосковье задержана нелегальная мигрантка: поджигала сухую траву

Сотрудники полиции задержали уроженку ближнего зарубежья по подозрению в поджоге сухой травы в подмосковном городском округе Домодедово. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

При этом, по ее словам, женщина находилась в России с нарушением режима пребывания, за что привлечена к административной ответственности с последующим выдворением за пределы РФ.

Также Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Домодедово в отношении женщины был составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст. 20.4 КоАП РФ и наложен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube