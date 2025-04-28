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Понедельник, 28 апреля 2025, 19:31 мск

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В Подмосковье женщина получила ранения после выстрела из «травмата»

В подмосковном Серпухове после конфликта местная жительница получила ранение из травматического оружия. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне в районе деревни Гавшино. Между местной жительницей и двумя мужчинами, передвигавшимися на квадроцикле, произошел конфликт. В результате в женщину был произведен выстрел, предположительно из травматического оружия, после чего ее госпитализировали. Мужчины с места происшествия скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ).

В СК уточнили, что в настоящее время жизни и здоровью потерпевшей ничего не угрожает. Устанавливаются все обстоятельства и личности стрелявших.

Серпухов, Елена Володина

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Метки / ЧП в Подмосковье

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