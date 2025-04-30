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Среда, 30 апреля 2025, 21:18 мск

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Путин обещал подумать о переименовании Волгограда в Сталинград

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин считает возможным возвращение Волгограду название Сталинград, если так решит большинство жителей. Об этом глава государства сказал на встрече с участниками марафона «Знание. Первые», комментируя соответствующее предложение.

«Это жители должны решать. Подумаем. Надо у жителей спросить», – сказал президент, добавив: «Я подумаю, хорошо».

Накануне губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал главе государства просьбу ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО переименовать аэропорт Волгограда в Сталинград. Путин поддержал это предложение.

Согласно распоряжению правительства РФ, сегодня международному аэропорту Волгограду (Гумрак) официально присвоено историческое наименование Сталинград.

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