Путин обещал подумать о переименовании Волгограда в Сталинград

Президент РФ Владимир Путин считает возможным возвращение Волгограду название Сталинград, если так решит большинство жителей. Об этом глава государства сказал на встрече с участниками марафона «Знание. Первые», комментируя соответствующее предложение.

«Это жители должны решать. Подумаем. Надо у жителей спросить», – сказал президент, добавив: «Я подумаю, хорошо».

Накануне губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал главе государства просьбу ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО переименовать аэропорт Волгограда в Сталинград. Путин поддержал это предложение.

Согласно распоряжению правительства РФ, сегодня международному аэропорту Волгограду (Гумрак) официально присвоено историческое наименование Сталинград.

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube