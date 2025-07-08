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Путин подписал указ о назначении Никитина министром транспорта РФ

Андрей Никитин. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина министром транспорта.

Ранее сегодня Госдума проголосовала за его кандидатуру. В поддержку назначения Никитина высказались представители всех фракций.

Напомним, кадровые перестановки в правительстве связны с гибелью бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта, тело которого было обнаружено в Подмосковье с огнестрельным ранением.

Москва, Анастасия Смирнова

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Метки / правительство РФ

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