Путин подписал указ о назначении Никитина министром транспорта РФ

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина министром транспорта.

Ранее сегодня Госдума проголосовала за его кандидатуру. В поддержку назначения Никитина высказались представители всех фракций.

Напомним, кадровые перестановки в правительстве связны с гибелью бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта, тело которого было обнаружено в Подмосковье с огнестрельным ранением.

Москва, Анастасия Смирнова

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