Понедельник, 18 августа 2025, 17:21 мск

Бензин подорожал на автозаправках Москвы

На московских автозаправках вновь подорожал бензин. Стоимость сортов топлива Аи-92 и Аи-95 за неделю с 11 по 18 августа выросла в среднем на 11 и 13 копеек за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).

Так, литр Аи-92 в среднем подорожал до 59,16 рубля, Аи-95 – до 65,39 рубля, уточняет «Прайм».

В то же время цена на бензин Аи-100 осталась на прежнем уровне – 87,08 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива также не изменилась – 70,83 рубля за литр.

Как сообщал «Новый День», сегодня цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже по итогам торгов установили новый исторический рекорд. В частности, стоимость бензина марки Аи-92 выросла на 1,28% – до 71 309 рублей за тонну. Бензин Аи-95 подорожал на 1,86% – до 80 301 рубля за тонну. Стоимость летнего дизтоплива увеличилась на 0,93%, до 59 274 рублей за тонну.

Москва, Анастасия Смирнова

