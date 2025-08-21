российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 21 августа 2025, 18:26 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Генпрокуратура просит суд забрать в доход государства имущество бывшего замминистра обороны РФ на 1,2 млрд рублей

Тимур Иванов. Фото пресс-службы московских судов общей юрисдикции

Генеральная прокуратура РФ просил Пресненский районный суд Москвы обратить в доход государства имущество бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова, осужденного за коррупцию, а также его родственников и близких, на сумму более 1,2 млрд рублей.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой источник в надзорном ведомстве, в ходе прокурорской проверки было установлено, что незаконно нажитое имущество Иванова оценивается в сумму более 1 млрд 239 млн рублей, что многократно превышает сумму его дохода за 2016-2024 годы.

В частности, помимо средств на счетах речь идет об элитных автомобилях и мотоциклах, почти 200 дорогостоящих ювелирных изделиях, 30 картинах русских и иностранных художников 19-20 веков. В этом списке 26 единиц холодного и огнестрельного антикварного оружия, коллекция наручных часов и антикварные книги, а также земельные участки в Москве, Подмосковье, Карелии и других регионах. Стоимость недвижимости, зарегистрированной только на бывшего замминистра, превышает 235 млн рублей.

Как сообщал «Новый День», Московский городской суд приговорил Иванова к 13 годам колонии по делу о хищениях на сумму свыше четырех миллиардов рублей. Ему также назначен штраф в 100 млн рублей.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Коррупция

Экс-глава Курской области и его зам признали вину и пошли на сделку со следствием / Бывшего самарского вице-губернатора обвинили в хищении 100 млн рублей / Глава радиотехнической службы ВМФ получил 9 лет «строгача» за взятки / Главу минтранса Херсонской области задержали по делу о взятке – Сальдо / МВД выявило многомиллионные хищения в Минобразования Ингушетии / Экс-мэру Сочи предъявили обвинение в легализации преступно нажитого имущества / Вице-губернатора Брянской области задержали по делу о хищениях при возведении фортификаций / Обыски проходят у замгубернатора Брянской области по делу о фортификациях в приграничье

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Коррупция,