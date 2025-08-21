Генпрокуратура просит суд забрать в доход государства имущество бывшего замминистра обороны РФ на 1,2 млрд рублей

Генеральная прокуратура РФ просил Пресненский районный суд Москвы обратить в доход государства имущество бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова, осужденного за коррупцию, а также его родственников и близких, на сумму более 1,2 млрд рублей.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой источник в надзорном ведомстве, в ходе прокурорской проверки было установлено, что незаконно нажитое имущество Иванова оценивается в сумму более 1 млрд 239 млн рублей, что многократно превышает сумму его дохода за 2016-2024 годы.

В частности, помимо средств на счетах речь идет об элитных автомобилях и мотоциклах, почти 200 дорогостоящих ювелирных изделиях, 30 картинах русских и иностранных художников 19-20 веков. В этом списке 26 единиц холодного и огнестрельного антикварного оружия, коллекция наручных часов и антикварные книги, а также земельные участки в Москве, Подмосковье, Карелии и других регионах. Стоимость недвижимости, зарегистрированной только на бывшего замминистра, превышает 235 млн рублей.

Как сообщал «Новый День», Московский городской суд приговорил Иванова к 13 годам колонии по делу о хищениях на сумму свыше четырех миллиардов рублей. Ему также назначен штраф в 100 млн рублей.

Москва, Анастасия Смирнова

