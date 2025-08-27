В Москве арестован врио замгубернатора Курской области Базаров

Врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров по решению Мещанского районного суда Москвы отправлен в СИЗО по делу о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Предполагается, что чиновник пробудет под стражей, как минимум, два месяца.

В пресс-службе судов уточнили, что Базаров обвиняется по уголовному делу о растрате (ч. 4 ст.160 УК РФ).

Как сообщал «Новый День», уголовное дело против Базарова связано со строительством фортификационных сооружений в Белгородской области. По предварительным данным, речь идет об ущербе в размере более 500 млн рублей.

Москва, Анастасия Смирнова

