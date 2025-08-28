российское информационное агентство 18+

МИД России ответил на обвинения в обстреле здания представительства ЕС в Киеве

Официальный спикер МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения в адрес Москвы в связи с повреждениями здания представительства Евросоюза в Киеве в результате обстрела, что стало поводом для вызова представителя российской дипмиссии при ЕС в Европейскую внешнеполитическую службу.

«В связи с указанными сообщениями хотели бы еще раз подтвердить, что российскими Вооруженными Силами удары наносятся только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ. Ущерб гражданской инфраструктуре является результатом применения Киевом систем ПВО (противовоздушной обороны) и средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы)», – подчеркивается в комментарии Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД России.

Представитель российского внешнеполитического ведомства обратила внимание, что «шумиха, поднятая официальными представителями ЕС и околоесовскими СМИ относительно якобы российских атак на гражданские объекты, резко контрастирует с отсутствием реакции руководства Евросоюза и его стран-членов на систематические целенаправленные обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры и террористические акты киевского режима на территории Российской Федерации, сопровождаемые жертвами среди мирного населения».

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла России Андрея Келина в связи с повреждением в Киеве в результате обстрела здания Британского совета, который в РФ признан нежелательной организацией.

Москва, Анастасия Смирнова

