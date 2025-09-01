российское информационное агентство 18+

Понедельник, 1 сентября 2025, 18:43 мск

«Ваша информация неверна»: Кремль ответил на обвинения в инциденте с самолетом фон дер Ляйен

Москва никак не связана с проблемами в навигационной системе самолета, на борту которого находилась глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в комментарии британской газете Financial Times.

«Ваша информация неверна», – подчеркнул Песков.

Как сообщал «Новый День», 31 августа самолет с главой Еврокомиссии при приземлении в Болгарии столкнулся со сбоем в работе систем навигации. Около часа самолет кружил в воздухе, после чего летчики решили садиться по аналоговым картам. По словам трех официальных лиц, которых цитировала британская газета, якобы «это было явное вмешательство» со стороны России.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

