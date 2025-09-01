Москва никак не связана с проблемами в навигационной системе самолета, на борту которого находилась глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в комментарии британской газете Financial Times.

«Ваша информация неверна», – подчеркнул Песков.

Как сообщал «Новый День», 31 августа самолет с главой Еврокомиссии при приземлении в Болгарии столкнулся со сбоем в работе систем навигации. Около часа самолет кружил в воздухе, после чего летчики решили садиться по аналоговым картам. По словам трех официальных лиц, которых цитировала британская газета, якобы «это было явное вмешательство» со стороны России.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube