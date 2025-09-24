российское информационное агентство 18+

Среда, 24 сентября 2025, 17:30 мск

Мишустин сообщил о предстоящем повышении МРОТ до 27 тысяч рублей

Архив. Фото: кадр из трансляции правительства РФ

В 2026 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России превысит 27 тысяч рублей. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров. По его словам, подготовлен законопроект о повышении МВРОТ более чем на 20%.

«Подготовлены корректировки в действующее законодательство о повышении минимального размера оплаты труда. Он вырастет более чем на 20% и с 1 января следующего года составит 27 тысяч 93 рубля», – уточнил премьер-министр, слова которого приводятся на официальном сайте правительства РФ.

Как пояснил Мишустин, эта мера будет способствовать увеличению заработных плат для 4,5 млн человек. «Показатель необходим для расчёта и многих других выплат – это отпускные, больничные, а также соответствующие пособия», – отметил он.

«Президент подчеркивал, что минимальный размер оплаты труда уже превышает прожиточный минимум. И такая индексация будет продолжена», – добавил Мишустин.

Ранее глава кабмина РФ Михаил Мишустин подтверждал планы повысить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

