Понедельник, 29 сентября 2025, 20:21 мск

Россияне будут жить до 120 лет – Голикова

Россияне обладают потенциалом жить до 120 лет. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«Мы прекрасно понимаем, что потенциал у каждого человека разный – кто-то стареет очень быстро, кто-то стареет медленно. У тех, кто стареет медленно, есть достаточно большой потенциал уже сейчас жить и до 100, и до 120 лет», – отметила Голикова, слова которой приводит ТАСС.

Как считает вице-премьер, одна из задач правительства РФ – увеличить ожидаемую продолжительность жизни россиян.

После большого оптимизма, который в прошлом веке привел к тому, что продолжительность жизни до 100 лет считалась реальной, сейчас достичь этой цели становится все труднее. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Академии наук США (PNAS) под руководством демографа Хосе Андраде из Института Макса Планка в Германии.

Москва, Анастасия Смирнова

