Вашингтон отреагировал на выбор лауреата Нобелевской премии мира

Нобелевский комитет доказал, что ставит политику выше мира. Об этом заявил помощник президента США и директора по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг, комментируя решение Нобелевского комитета оставить Дональда Трампа без премии мира.

«У него (Трампа) сердце гуманиста, и никогда не будет никого, кто, подобно ему, мог бы сдвинуть горы одной лишь силой воли. Нобелевский комитет доказал, что ставит политику выше мира», – заявил Чунг в социальных сетях.

Как сообщал «Новый День», Трамп остался без Нобелевской премии мира – комитет отдал ее венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо «за неустанную работу по защите демократических прав народа Венесуэлы».

Вашингтон, Анастасия Смирнова

