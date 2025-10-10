российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 10 октября 2025, 17:38 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Кремль: Путин согласился на уступки в разговоре с Трампом на Аляске

Фото из архива сайта kremlin.ru

Во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже (Аляска) глава российского государства Владимир Путин говорил о готовности пойти на уступки в вопросе украинского урегулирования. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков газете «Коммерсантъ».

«Мы там пошли на определенные уступки, прямо скажу. Наш президент готов пойти на это. И плюс Дональд Трамп тоже все-таки, можно сказать, во многом разобрался. У него существует понимание проблемы», – отметил Ушаков.

«Уступка или, скорее, наш шаг навстречу связан с тем, что американцы должны получить от блока европейцев и украинцев», – пояснил он.

«Если добиться того, о чем мы говорили, с чем американцы согласились, то мы придем к мирному регулированию», – сказал помощник главы российского государства.

При этом Ушаков назвал договоренности президентов России и США основой, которая позволяет «решать проблемы».

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / США

Вашингтон отреагировал на выбор лауреата Нобелевской премии мира / Вашингтон хочет запретить китайским авиакомпаниям летать в США через Россию / В Кремле сообщили о продолжении контактов с Вашингтоном / Трамп в ответ на вопрос об Украине начал размышлять о пошлинах / В США на фоне шатдауна задержали более 4000 авиарейсов / Кремль: Путин не планирует разговор с Трампом / В США медицинский вертолет упал на шоссе / Трамп почти принял решение по передаче ракет «Томагавк» Украине, но требует уточнений

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, США,