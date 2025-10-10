Кремль: Путин согласился на уступки в разговоре с Трампом на Аляске

Во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже (Аляска) глава российского государства Владимир Путин говорил о готовности пойти на уступки в вопросе украинского урегулирования. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков газете «Коммерсантъ».

«Мы там пошли на определенные уступки, прямо скажу. Наш президент готов пойти на это. И плюс Дональд Трамп тоже все-таки, можно сказать, во многом разобрался. У него существует понимание проблемы», – отметил Ушаков.

«Уступка или, скорее, наш шаг навстречу связан с тем, что американцы должны получить от блока европейцев и украинцев», – пояснил он.

«Если добиться того, о чем мы говорили, с чем американцы согласились, то мы придем к мирному регулированию», – сказал помощник главы российского государства.

При этом Ушаков назвал договоренности президентов России и США основой, которая позволяет «решать проблемы».

Москва, Анастасия Смирнова

