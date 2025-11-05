Путин будет ждать дополнительных докладов о начале ядерных испытаний

Глава российского государства Владимир Путин поручил подготовить дополнительные доклады о начале ядерных испытаний и подчеркнул, что Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. «И планов отойти от этих обязательств у нас нет», – заявил президент РФ на заседании Совета безопасности России.

В то же время Путин напомнил, что предупреждал об ответных действиях России в случае проведения ядерных испытаний другими государствами.

«Действительно, ещё в Послании Федеральному Собранию в 2023 году мною было сказано, что в случае, если Соединённые Штаты либо другие государства – участники соответствующего Договора проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия», – обратил внимание глава государства.

В этой связи президент РФ поручил министерству иностранных дел, министерству обороны, специальным службам и соответствующим гражданским ведомствам «сделать всё для того, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести её анализ на площадке Совета Безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия».

«Давайте из этого будем исходить. Я жду вашего доклада», – заключил глава государства.

На заседании Совбеза РФ министр обороны Андрей Белоусов обратил внимание, что США уже отработали удары по России и выступил за начало подготовки ядерных испытаний в РФ. Эту позицию поддержал начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

Москва, Анастасия Смирнова

