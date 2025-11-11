МИД России готовит ответ на «визовое безумие» Европы

Москва готовит ответные меры на запрет Брюсселя выдавать россиянам многократные визы на поездки в Европу. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.

«Любые недружественные шаги получат достойный ответ, он не обязательно зеркальный», – отметил дипломат.

«Мы спокойно анализируем, как эти меры будут работать на практике, в зависимости от степени глубины творящегося визового безумия, мы будем реагировать и выстраивать нашу линию», – пояснил Любинский, слова которого цитирует ТАСС.

Ранее Еврокомиссия запретила выдачу многократных виз гражданам России. Решение было одобрено всеми странами в Визовом комитете и вступило в силу 8 ноября.

Москва, Анастасия Смирнова

