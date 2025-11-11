российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 11 ноября 2025, 18:41 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

МИД России готовит ответ на «визовое безумие» Европы

Москва готовит ответные меры на запрет Брюсселя выдавать россиянам многократные визы на поездки в Европу. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.

«Любые недружественные шаги получат достойный ответ, он не обязательно зеркальный», – отметил дипломат.

«Мы спокойно анализируем, как эти меры будут работать на практике, в зависимости от степени глубины творящегося визового безумия, мы будем реагировать и выстраивать нашу линию», – пояснил Любинский, слова которого цитирует ТАСС.

Ранее Еврокомиссия запретила выдачу многократных виз гражданам России. Решение было одобрено всеми странами в Визовом комитете и вступило в силу 8 ноября.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Европа

Суд освободил экс-президента Франции Саркози из тюрьмы / Лавров: Киев не спасет конфискация российских активов / Трамп дал добро Венгрии на закупку российских энергоносителей / РСТ: мультивизы ЕС недоступны большинству россиян уже долгое время / ЕС собирается запретить многократные визы для россиян / Дания передала Украине военную помощь еще на 1,2 млрд евро / Европейские производители медприборов испытывают трудности из-за пошлин Трампа / Во Франции водитель намеренно въехал в толпу

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Политика, Россия, Туризм, Европа, Санкции против России,